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  4. Babası yasa dışı bahisten ev hapsine çarptırıldı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olaylı geceyi ilk kez anlattı! Şaşırtan Gülseren Ceylan detayı...

Babası yasa dışı bahisten ev hapsine çarptırıldı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olaylı geceyi ilk kez anlattı! Şaşırtan Gülseren Ceylan detayı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.11.2024 14:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ev hapsine çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Erbil'in kızı Yasmin Erbil olaylı geceye dair ilk kez konuştu.

Babası yasa dışı bahisten ev hapsine çarptırıldı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olaylı geceyi ilk kez anlattı! Şaşırtan Gülseren Ceylan detayı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen isimler arasında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da vardı.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmada 12 kişi tutuklandı.

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OLAYLI GECEYİ ANLATTI

Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil şimdilerde sadece izinler dahilinde hastaneye gidip gelebiliyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise olaylı gece hakkında ilk kez konuştu.

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'GEÇİRDİĞİM EN KORKUNÇ GÜNDÜ'

Yasmin Erbil; 'Ben çok korktum. Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah bir daha yaşatmasın. Babam bu durumdan dolayı çok üzgün. Bir daha böyle bir şey olmaz.' dedi.

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Yasmin Erbil'e, babasına karşı çıktığı ve her fırsatta ilişkisini doğru bulmadığını söylediği genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile adliyede yakın görülmesi de soruldu. Erbil 'Dertler insanları birleştirir, özel bir durum oldu. Gülseren Ceylan ile aramızda bir yakınlık yok.' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç Yasmin Erbil Gülseren Ceylan
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