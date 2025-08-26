EĞİTİM

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! O öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte o üniversite...

Çimen Gülen, YKS sonuçlarını Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrendi. Çimen, mutlu haberi Muş'taki babasına telefonda bildirdi.

Otelde garsonluk yapan Gülen, gazetecilere, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığını söyledi.

"HAYALLERİME ULAŞMAKTA İLK ADIMI ATTIM"

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümünü kazandığını belirten Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitede ilk yılını tamamladıktan sonra ABD'de yapay zekayla çalışmalara ağırlık veren bir üniversiteye gitmeyi hedeflediğini aktaran Gülen, "Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum." dedi.

"SÜREKLİ ÇİÇEK ALAN BİRİ BU YIL SADECE KAMERALARA GÖRÜNDÜ"

Babasının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Gülen, şöyle devam etti:

"Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize 'tekmiş' gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum."

Cansu Akalp

