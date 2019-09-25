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Babasından kalan cipe gözü gibi bakıyor

msutafa.saygin msutafa.saygin
YAŞAM  | 25.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yaşayan Muzaffer Kılınç (62), babasından kalma 1949 model Willys marka cipe gözü gibi bakıyor. Otomobilde birçok hatırası olduğunu söyleyen Kılınç, "Babam ölünce vicdanım el vermedi ve yaptırmaya karar verdim. 35 bin liraya yakın para harcadım. Araç çalışır durumda Bursa’ya götürdüm ve orada yaptırdım. Şu anda günlük kullandığım bir araç. Görenler parmakla gösteriyor.Bir ara 100 bin lira veren oldu. Satmayı düşünmedim." diye konuştu.

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yapan Muzaffer Kılınç, babasının uzun yıllar dolmuş taksi olarak kullandıktan sonra garajda sakladığı 1949 Willys marka cipi kullanmaya karar verdi. Muzaffer Kılınç, Bursa’ya götürdüğü aracına 35 bin lira harcadı. Çürüyen ve paslanan yerleri tamir edilen, motoru bakımdan geçirilen cip, ilk günkü görüntüsüne kavuştu. Cipi günlük aracı olarak kullanan Muzaffer Kılınç, her gün bakımını yaptığı aracına özenle bakıyor. Aracı görenler ise fotoğraf çektirerek hakkında bilgiler alıyor. Muzaffer Kılınç, hatıralarıyla dolu olduğu için cipi satmaya kıyamadığını söyledi.

'PARMAKLA GÖSTERİYORLAR'

Aracında babasının, annesinin ve gençliğinin izlerini gördüğünü anlatan Muzaffer Kılınç, hikayesini şöyle anlattı:

“Ben 62 yaşındayım. Araç benden daha yaşlı durumda. Sıfıra yakın satın almıştı babam. Çocukken babam şofördü ben muavinlik yapardım. Köylere bu araçla müşteri getirirdik. Babam ölünce vicdanım el vermedi ve yaptırmaya karar verdim. 35 bin liraya yakın para harcadım. Araç çalışır durumda Bursa’ya götürdüm ve orada yaptırdım. Şu anda günlük kullandığım bir araç. Görenler parmakla gösteriyor. Çok beğeniliyor. Arkadaşlarımın düğünlerinde gelin arabası oluyor. Çok mutlu oluyorlar. Ben de duygulanıyorum, mutlu oluyorum. Onların mutlu günlerine bir hatıra olarak kalıyor bu araç. Bu aracı görünce annem, babam, kardeşlerim aklıma geliyor. Hep eski günler aklıma geliyor. Her şeyimizi bu araçla yaptık. Duygulanıyorum, eski anılarım aklıma geliyor.”

‘100 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER SATMADIM’

Aracı gören birçok kişinin çalıştığı kuruma gelerek fotoğraf çektirdiğini ve satın almak istediğini anlatan Muzaffer Kılınç, “Fiyatlar yüksek. Ben değer biçmiyorum. Satmak da aklıma gelmedi. İsteyen çok. Telefon numaramı istiyorlar, adresimi alıyorlar. Bu şekilde gittiği yere kadar gidecek. Bir ara 100 bin lira veren oldu. Satmayı düşünmedim” dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak muzaffer kılınç willys çip

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