Babasından öğrendiği asırlık tarifle 50 yıldır damakları tatlandırıyor

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla tanınan gastronomi kenti Şanlıurfa'da, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan ve giderek unutulmaya başlanan tirit yemeği, gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu eşsiz lezzeti, tarihi Haşimiye Çarşısı'nda yaşatmaya çalışan 70 yaşındaki Bedir Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiridin Şanlıurfa'ya özgü bir tat olduğunu ve çoğu yerde bulunmadığını söyledi.



En güzel tiridin Şanlıurfa'da yapıldığını savunan Gül, yemeğin geçmişte düğün ve davetlerde ikram edildiğini ve erkekler tarafından hazırlandığını dile getirerek, günümüzde bu geleneğin artık unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti.



Gül, kentin yöresel yemeklerinin birçoğunun artık pişirilmediğini vurgulayarak, "Son yıllarda yöresel yemeklere olduğu gibi tirit yemeğine olan ilgi de azaldı. Ben yıllarca düğünlerde ve davetlerde binlerce kişiye yemek yaptım. Davetlere gelenler çok beğenirdi. Tiridi sonra burada yapmaya başladım. Yıllardan beri bu güzel ve önemli yemeği yaşatmaya çalışıyorum. Herkes bu yemeği yapamaz" diye konuştu.

