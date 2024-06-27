SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Babasını kaybeden Volkan Demirel paylaşımıyla herkesi ağlattı!

Babasını kaybeden Volkan Demirel paylaşımıyla herkesi ağlattı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 12:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde babası Ali Hacı Demirel'in vefatıyla sarsılan Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

Babasını kaybeden Volkan Demirel paylaşımıyla herkesi ağlattı!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.

Volkan Demirel, sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı.

İşte deneyimli teknik adamın paylaşımı:

Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım… Sen gözlerini yummadan önceki akşam! Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun. Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın.

Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin…

BABAM sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken… Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni…Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında… SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM…

Screenshot_5

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milliler son 16'ya kaldı, kasasını doldurdu! Milliler son 16'ya kaldı, kasasını doldurdu!
Sahaya dalıp oyuncularımıza saldırmıştı! Küstah açıklama... "Onları zehirlemek istedim"Sahaya dalıp oyuncularımıza saldırmıştı! Küstah açıklama... "Onları zehirlemek istedim"
Ne Mbappe, ne Ronaldo... Milli yıldız listede!Ne Mbappe, ne Ronaldo... Milli yıldız listede!
Anahtar Kelimeler:
vefat Volkan Demirel son dakika baba
En Çok Okunan Haberler
'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar!

'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar!

Rize’den gelen görüntüler inanılır gibi değil! Tırın dorsesindeki gizli odadan 30 kişi çıktı…

Rize’den gelen görüntüler inanılır gibi değil! Tırın dorsesindeki gizli odadan 30 kişi çıktı…

Sahaya dalıp oyuncularımıza saldırmıştı! Küstah açıklama... "Onları zehirlemek istedim"

Sahaya dalıp oyuncularımıza saldırmıştı! Küstah açıklama... "Onları zehirlemek istedim"

Volkan Demirel herkesi ağlattı! Babasına seslendi

Volkan Demirel herkesi ağlattı! Babasına seslendi

Galibiyete rağmen Montella'ya eleştiri: Acilen düzeltmesi lazım

Galibiyete rağmen Montella'ya eleştiri: Acilen düzeltmesi lazım

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.