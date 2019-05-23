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3 yaşında cinayeti gördü, 26 yıl sonra babasını mahkum ettirdi

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

ABD’de üç yaşındayken babasının annesini öldürmesine tanık olan ancak kimseyi inandıramayan Aaron Fraser, 26 yıl sonra cinayeti ispatladı. Evin bahçesinde annesinin kemiklerini bulan Fraser, babasını ömür boyu hapse mahkûm ettirdi.

3 yaşında cinayeti gördü, 26 yıl sonra babasını mahkum ettirdi

ABD’nin Florida eyaletinde Aaron Fraser (29) henüz 3 yaşındayken, annesi Bonnie Haim ortadan kayboldu. Aaron, suçlunun babası Michael Haim (52) olduğunu anlatmak istedi ancak kimse inanmadı. Ayrıca baba Haim’i suçlayacak kanıt da yoktu. Aaron yaşanan bu olayın ardından evlatlık verildi ve soyadı da Fraser olarak değişti. Ancak hukuk mücadelesini kazanıp öz babasının mülkünde de hak sahibi oldu.

KEMİKLER ARKA BAHÇEDEN ÇIKTI

2014 yılında evin arka bahçesindeki havuzun sökülmesi için kazı yaptırdığı sırada insan kemikleri ve babası Michael’ın tüfeği ile uyumlu mermi bulundu. Kemiklerin kayıp denilen anne Bonnie Haim’e ait olduğu anlaşılınca dosya yeniden açıldı.

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Aaron’un babası olaydan 26 yıl sonra ömür boyu hapse mahkûm edildi. Aaron Fraser, kararın açıklandığı duruşmada annesini babasının öldürdüğünü hep bildiğini, nihayet adaletin sağlandığını söyledi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
helal olsun,iyi hafıza varmış,adalet yerini buldu
Bizim ülkede olsa 6 ay hapis cezcezası , iyi halden 4 aya düşer kıravat falan 3 ay. pişmanım dedi 1 ay yapalım, bir daha yapmıcakmış söz verdi abisi serbest kalsın. KAPANIŞ.
helal
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