3 yaşında cinayeti gördü, 26 yıl sonra babasını mahkum ettirdi

ABD’nin Florida eyaletinde Aaron Fraser (29) henüz 3 yaşındayken, annesi Bonnie Haim ortadan kayboldu. Aaron, suçlunun babası Michael Haim (52) olduğunu anlatmak istedi ancak kimse inanmadı. Ayrıca baba Haim’i suçlayacak kanıt da yoktu. Aaron yaşanan bu olayın ardından evlatlık verildi ve soyadı da Fraser olarak değişti. Ancak hukuk mücadelesini kazanıp öz babasının mülkünde de hak sahibi oldu.

KEMİKLER ARKA BAHÇEDEN ÇIKTI

2014 yılında evin arka bahçesindeki havuzun sökülmesi için kazı yaptırdığı sırada insan kemikleri ve babası Michael’ın tüfeği ile uyumlu mermi bulundu. Kemiklerin kayıp denilen anne Bonnie Haim’e ait olduğu anlaşılınca dosya yeniden açıldı.

Aaron’un babası olaydan 26 yıl sonra ömür boyu hapse mahkûm edildi. Aaron Fraser, kararın açıklandığı duruşmada annesini babasının öldürdüğünü hep bildiğini, nihayet adaletin sağlandığını söyledi.



