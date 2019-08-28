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Babasını uzaktan kumandayla öldüren ilk kişi oldu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

İngiltere'de 50 yaşındaki bir kadın 78 yaşındaki babasını uzaktan kumandayla öldürdü. Bu cinayet İngiltere'de suç aleti dolayısıyla bir ilk niteliği taşıyor.

Babasını uzaktan kumandayla öldüren ilk kişi oldu!

Olay İngiltere'nin Bath bölgesinde yaşandı. 50 yaşındaki Nicola Townsend isimli kadın kendisiyle kötü şekilde konuştuğu gerekçesiyle 78 yaşındaki babası Terrence Townsend'e sinirlendi.

Sinirini alamayan kadın babasının kafasına TV kumandası atarak adamın kafasını yardı. Yarasını sarmak için mutfağa giden adama kızı bir kez daha saldırdı.

Adamı yere ittiren kadın babasının kaburgalarını kırdı. Kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bunu üzerine adam zar zor telefona ulaşarak ambulans çağırdı. Doktorlar adamı tekerlekli sandalyede kendinden geçmiş halde buldu. Acilen hastaneye kaldırılan adam 12 günlük tedavinin ardından yaşam savaşını kaybederek öldü. Olayın ardından
açılan davada TV kumandası suç aleti sayılarak İngiltere'de bir ilk niteliği kazandı.

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uzaktan kumanda ingiltere cinayet suç aleti

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