Babasını yıkadı, bakireliği olay oldu! Karadut dizisi ilk bölümden gündemde: "Çılgın bakire, kız kurusu..."

Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı, kadrosunda Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Karadut yayın hayatına başladı. Aşk, aile ve ilişkilerin temel alındığı dizinin senaryosu daha ilk bölümden dikkat çekmeye başladı. Helvacıoğlu'nun hayat verdiği kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal'in hayatına odaklandığımız dizi gündem oldu.

Sosyal medyada İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın uyumu çok beğenilirken Zuhal karakterinin ikili hayatını dikkat çekti. Bir yanda ödüllü bir uzman diğer yanda akşam eve geldiğinde babasının yıkayan bir genç kadın izledik.

ÇILGIN BAKİRE SAHNESİ GÜNDEM OLDU!

Dizinin birçok sahnesi öne çıkarken özellikle Zuhal karakterinin kardeşiyle yaşadığı "çılgın bakire" diyaloğu en çok konuşulan sahnelerden bir tanesi oldu. Sahnede kendisine annelik yapan yıllarca ona bakan Zuhal'in kız kardeşi Begüm, "Hanımefendi gergin çünkü gelinlik gördü. Kız kurusu asabi tabii. Yok kendi ayakları üzerinde duran özgür kadınmış da yok ilham veren güçlü kadın modeliymiş... Güçlü kadın, o da yersen tabii. Ödülünü alır almaz koşa koşa babasına kese yapmaya gelen güçlü kadın di mi? Babasının kölesi, asosyal, hayatsız güçlü kadın. Bu kızların evli olması bile batıyor sana. Sen mezardaki annemizin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım di mi? Çünkü çılgın bakire istiyor ki kız kardeşleri de kendi gibi kız kurusu olsun" sözleriyle seyircilerin sinirlerini ilk bölümden bozdu.

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.

KARADUT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Karadut dizisi yurt dışından ya da gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama değil. Karadut dizisinin senaryosunu Sırma Yanık yazıyor. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendi. Yönetmenliğini yapan Murat Saraçoğlu, 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.