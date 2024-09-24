MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Babasını yıkadı, bakireliği olay oldu! Karadut dizisi ilk bölümden gündemde: "Çılgın bakire, kız kurusu..."

Babasını yıkadı, bakireliği olay oldu! Karadut dizisi ilk bölümden gündemde: "Çılgın bakire, kız kurusu..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.09.2024 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı ATV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Karadut, yayın hayatına başladı. Pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak olan dizinin ilk bölümü sosyal medyada ses getirdi. Ödüllü kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal karakterinin babasını yıkaması ve kardeşinin "Çılgın bakire" çıkışı gündem oldu.

Babasını yıkadı, bakireliği olay oldu! Karadut dizisi ilk bölümden gündemde: "Çılgın bakire, kız kurusu..."

Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı, kadrosunda Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Karadut yayın hayatına başladı. Aşk, aile ve ilişkilerin temel alındığı dizinin senaryosu daha ilk bölümden dikkat çekmeye başladı. Helvacıoğlu'nun hayat verdiği kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal'in hayatına odaklandığımız dizi gündem oldu.

787

Sosyal medyada İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın uyumu çok beğenilirken Zuhal karakterinin ikili hayatını dikkat çekti. Bir yanda ödüllü bir uzman diğer yanda akşam eve geldiğinde babasının yıkayan bir genç kadın izledik.

Ekran görüntüsü 2024-09-24 102307

ÇILGIN BAKİRE SAHNESİ GÜNDEM OLDU!

Dizinin birçok sahnesi öne çıkarken özellikle Zuhal karakterinin kardeşiyle yaşadığı "çılgın bakire" diyaloğu en çok konuşulan sahnelerden bir tanesi oldu. Sahnede kendisine annelik yapan yıllarca ona bakan Zuhal'in kız kardeşi Begüm, "Hanımefendi gergin çünkü gelinlik gördü. Kız kurusu asabi tabii. Yok kendi ayakları üzerinde duran özgür kadınmış da yok ilham veren güçlü kadın modeliymiş... Güçlü kadın, o da yersen tabii. Ödülünü alır almaz koşa koşa babasına kese yapmaya gelen güçlü kadın di mi? Babasının kölesi, asosyal, hayatsız güçlü kadın. Bu kızların evli olması bile batıyor sana. Sen mezardaki annemizin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım di mi? Çünkü çılgın bakire istiyor ki kız kardeşleri de kendi gibi kız kurusu olsun" sözleriyle seyircilerin sinirlerini ilk bölümden bozdu.

Ekran görüntüsü 2024-09-24 102214

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

Ekran görüntüsü 2024-09-24 095223

Ekran görüntüsü 2024-09-24 095345

Ekran görüntüsü 2024-09-24 102539

Ekran görüntüsü 2024-09-24 095803

Ekran görüntüsü 2024-09-24 095209

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.

0 (3)

KARADUT DİZİSİ UYARLAMA MI?

Karadut dizisi yurt dışından ya da gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama değil. Karadut dizisinin senaryosunu Sırma Yanık yazıyor. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendi. Yönetmenliğini yapan Murat Saraçoğlu, 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
karadut İrem Helvacıoğlu Şükrü Özyıldız
En Çok Okunan Haberler
Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı

Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı

Bununla mı tatmin oluyorsunuz?

Bununla mı tatmin oluyorsunuz?

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!

Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.