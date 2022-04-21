Babasının annesini öldürdüğünü açıklayan kadın girişimci Dilan Polat o anları gözyaşları içinde anlattı: "Babam tarafından akıl hastanesine yatırıldım"

Instagram'da 3.4 milyon takipçisi bulunan güzellik uzmanı Dilan Polat, geçtiğmiz aylarda 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Polat, olay sonrası şantaj yoluyla tehdit edilmişti.

O ANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI!

Girişimci ve iki çocuk annesi Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polat, yayınladığı bir video ile anlattıkları ile takipçilerini şoke etmişti.

Polat, YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk olarak acı olay hakkındaki detayları Gökhan Çınar'a anlattı.

ÇATIDAN ATLAYIP İNTİHAR EDECEKTİ!

Polat'ın babasının beyin tümörü rahatsızlığı olduğu ve rahatsızlığı sırasında bir atak geçirerek annesini bir anda silah ile öldürdüğü ortaya çıktı. Annesinin kanlar içinde yere yığıldığını anlatan Polat, ayrıca çatıdan atlamayı düşündüğünü de ve atlamak için hazırlanıp vazgeçişini de anlattı.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Polat, annesinin ölümünden sonra erkek kardeşini bir ay emzirdiğini ve babası tarafından akıl hastanesine yatırıldığını da gözyaşları içerisinde anlattı.

Babasının kendisine ait silahı olduğunu ve bazen Galatasaray maçlarında balkondan ateş ettiğini anlatan fenomen isim, sürekli babasına ağlayarak "baba kullanma silahı" dediğini de anlattı.

"ANNEMİ DE ÖLDÜRSE BABAMI SEVİYORUM"

Polat, annesini öldürmesine rağmen babasını çok sevdiğini de yine gözyaşları içerisinde açıkladı. Fenomen ismin "Hastaneye de yatırsa, annemin de ölümüne sebep olsa ben babamı çok seviyorum. Belki de saçma geliyor sana da ama, seviyorum yani babam o benim." sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı.



