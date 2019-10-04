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Babasının kaybolduğunu sosyal medyadan duyurdu! Gerçek bambaşka çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

Batman'da sosyal medyadan babası Hamit Dal'ın (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman Dal'ın, babasını öldürdüğü ortaya çıktı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Dal, 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit Dal'ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal ile polise kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS İFADELERDEN ŞÜPHELENDİ

Kayıp Dal'ı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, Hamit Dal'ın en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, Ayşe Dal, oğlu Abdurrahman Dal ile kızını gözaltına aldı.

EVDE ÖLDÜRÜP GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Anne ve oğlu, sorgularında Hamit Dal'ı evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti.

CESEDİ BULUNDU

İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit Dal'ın cesedini buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Dal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Batman cinayet Hasankeyf

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