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Babasının kopyası! Paylaşımı ise olay oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

'Timsah Avcısı' olarak bilinen ve talihsiz bir kaza sonucu hayata gözlerini yuman Steve Irwin'nin oğlu Robert Irwin resmen babasının izinden gidiyor. Babasının yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yeniden canlandıran Irwin, babasına benzerliği ile de görenleri şoke etti.

Babasının kopyası! Paylaşımı ise olay oldu

Meşhur “Timsah Avcısı” olarak bilinen Steve Irwin neredeyse 13 yıl önce vefat etti. Ama mirası oğlu Robert Irwin'de yaşıyor. Sadece 15 yaşında olan Irwin, tam bir vahşi yaşam meraklısı. Babasının olduğu kadar maceracı ve vahşi yaşam konusunda tutkulu olduğunu yani babasının oğlu olduğunu resmen kanıtladı.

Annesi Terri ve ablası Bindi ile birlikte Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde çalışırken, babasının yaban hayatı koruma hakkındaki önemli mesajlarını eğlence yoluyla yaymaya devam eden bir hayvan uzmanı olan Robert Irwin, televizyonda da iş yapıyor. Geçenlerde hayvanat bahçesindeki “Timsah Avcısı” nın ünlü bir görüntüsünü yeniden canlandırarak babasının kendisiyle ne kadar benzer olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Ünlü Steve Irwin'in oğlu Robert Irwin kısa süre önce Avustralya Hayvanat Bahçesinde babasının ünlü bir fotoğrafını yeniden canlandırdı.

Bu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Yalnız bu, baba ve oğlunun ne kadar benzer olduğunu kanıtlayan birçok görüntüden yalnızca biri.

Robert, babasına benzerliği ve izinden gitmesiyle geleceğin 'Timsah Avcısı' olacağa benziyor.

Türk seyircisinin Discovery Channel’daki programlarından tanıdığı Avustralyalı ünlü "timsah avcısı" Steve Irwin, film çekimi için yaptığı dalışta bir vatozun kuyruk dikeninin kalbine saplaması sonucu öldü. Irwin hayvanlara fazla yaklaştığı için eleştiriliyordu.

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