Mynet Trend

Babasının şakası minik çocuğu korkuttu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 19:41 | Son Güncelleme

Minik bebeğin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda babasının yaptığı su şakasıyla korkudan düşen bebeğin görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Nicolas Cage kendine New Orleans’ta mezar satın aldıNicolas Cage kendine New Orleans’ta mezar satın aldı
Kan donduran kaza!Kan donduran kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek baba

En Çok Okunan Trend Haberler

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Koruyucu ailedeki iğrenç olayda flaş gelişme!

Koruyucu ailedeki iğrenç olayda flaş gelişme!

Zor günler geçiriyor! İkisi de çok konuşuldu

Zor günler geçiriyor! İkisi de çok konuşuldu

Ağaç gövdesinden çıktı! Gören şaşıp kaldı

Ağaç gövdesinden çıktı! Gören şaşıp kaldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nicolas Cage kendine New Orleans’ta mezar satın aldı

Nicolas Cage kendine New Orleans’ta mezar satın aldı

Kan donduran kaza! Çocuğa böyle çarptı

Kan donduran kaza!

Zerrin Arbaş'ın kızı Derya Arbaş nasıl öldü?

Zerrin Arbaş'ın kızı Derya Arbaş nasıl öldü?

Dünyayı dolaşarak yeni vegan yemekler keşfedecek adaylar aranıyor: Yılda 66 bin dolar maaş

Dünyayı dolaşarak yeni yemekler keşfedecek adaylar aranıyor

'Dünyanın ilk ayrılık mektubu' keşfedildi mi?

'Dünyanın ilk ayrılık mektubu' keşfedildi mi?

Bu şarkıların Sabahattin Ali'nin şiirleri olduğunu biliyor muydunuz?

Bu şarkıların Sabahattin Ali'nin şiirleri olduğunu biliyor muydunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.