Mynet Trend

Babasıyla kavga etti, 7'nci kattan eşyaları attı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 15.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

Antalya'da babasıyla tartışan genç, evde bulunan eşyalarından bazılarını 7'nci kattan attı. Adları henüz bilinmeyen baba ile oğul, polis merkezine götürüldü.

Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Baba ile oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonunda sinirlenen genç, evde bulunan ütü masası, çiçek saksısı ve pazar arabasını balkondan attı.

babasiyla-kavga-etti-7nci-kattan-esyalari-atti_8025_dhaphoto2

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, baba ile oğlu etkisiz hale getirip, ekip arabasına bindirmek istedi. Bu sırada oğluna saldırmak isteyen baba, polis tarafından ekip arabasına alındı. Baba ile oğul ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

babasiyla-kavga-etti-7nci-kattan-esyalari-atti_8025_dhaphoto3

Bir görgü tanığı, binadan bağrış seslerinin geldiğini belirterek, "Bir anda aşağıya ütü masası, saksı, pazar arabası ve sandalye atıldı. Kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı" dedi.

babasiyla-kavga-etti-7nci-kattan-esyalari-atti_8025_dhaphoto5

(DHA)

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
'Etekli video' cinayetinde flaş gelişme! Sorguda her şeyi anlattı'Etekli video' cinayetinde flaş gelişme! Sorguda her şeyi anlattı
Rüyada çorap görmek ne demek? Rüyada çorap görmek ile ilgili rüya tabirleri Rüyada çorap görmek ne demek? Rüyada çorap görmek ile ilgili rüya tabirleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kavga baba-oğul kavgası

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım

Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 25 yorum
iş bul çalış demiştir babası. insanlarda huzur kalmadı aileler mutsuz gecim herseyin sorumlusu ülkenin hali.
konuyu siyasete bağlamasaydın keşke kardeşim
Konuyu siyasete bağlamasaydın diyenler devekuşu misali gerçeklerden kaçıyorlar,,aynen kardeşim iyi bir tespit seninkisi ...
YERSEN ????
@bbe0osivz4 hayatınız siyaset olmuş, birisi de demiyor ne anaya ne babaya saygı kaldı, yürüyün gidin işinize, onabuna çamur atacağınıza evlatlarınıza edep verin edep...
ALLAH evladında hayırlısını versın önyargılı olmayayımda madde bagımlısı gibi bir vaka ALLAH gençlerımızı bu hale getırenleri bildiği gibi yapsın
hayırlı evlat maşallah
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pomeranian Boo özellikleri, bakımı ve fiyatı

Titanik'ten kurtulan 3 köpekten ikisinin ortak özelliği!

Sivas'ta kene ısırması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti

Kabus geri döndü! 2 ölü

Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Yer: Bolu! Tüyler ürperten olay

Bodrum’da milyon dolarlık Hint düğünü! 3 gün 3 gece sürdü

Bodrum’da milyon dolarlık Hint düğünü!

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaşıtlarının asla aklına gelmeyecek şeyi yaptılar! 13 yaşında...

Yaşıtları gibi değiller! 13 yaşında öyle bir şey yaptılar ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.