Babel'den transfer mesajı: Come to Galatasaray

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde sol bek transferi için birçok isimle temasa geçilirken, Ryan Babel vatandaşının transferi için harekete geçti.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın gündeminde olan ve Crystal Palace'taki kontratının bitiminin ardından boşta olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un paylaşımının altına ''Come to Galatasaray'' mesajını bıraktı ve bu mesaj kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündeme oturdu.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'ta 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



