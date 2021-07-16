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Galatasaray'a Alioski transferinden kötü haber

16.07.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray transfer haberi… Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Makedon Alioski’yle anlaşamadı.

Galatasaray'a Alioski transferinden kötü haber

Galatasaray ’da sol bek arayışı devam ediyor. Alex Moreno ve Patrick van Aanholt ile başlayan süreçte önce Ezgjan Alioski seçeneği, son olarak da Kurzawa sürprizi ortaya çıkmıştı.

Moreno ile görüşmeleri uzun süre önce sonlandıran sarı-kırmızılılar haftaya favori olarak Aanholt ile girmiş, sonra Kurzawa ile anlaşma noktasına gelmiş ama son iki günde de Alioski’ye ağırlık vermişti.

ORTA YOL BULUNAMADI

Üç oyuncuyla da temasları sürdüren Galatasaray yönetimi, son olarak Leeds United forması giyen Ezgjan Alioski ile finansal konularda anlaşamadı. Kuzey Makedonyalı futbolcu uzun bir sözleşme istedi, Galatasaray tarafı orta vadeli anlaşmada diretti. Görülmeler uzayınca da Alioski tarafı rest çekti.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÖE DEVREDE

Öte yandan Alioski’ye Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin de ilgisi olduğu öne sürülüyor. Özellikle Trabzonspor'un bu futbolcu ile ilgilendiği haberleri daha önce de manşetleri süslemişti.

EN BÜYÜK ADAY VAN AANHOLT

Sarı-kırmızılılar için yeniden en büyük opsiyon yeniden Hollandalı Patrick van Aanholt haline gelirken, teknik heyet bir an önce sol bekte birinden birinin transfer edilmesini istiyor.

Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen van Aanholt, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Hollanda Milli Takımı ile boy göstermişti. (Ajansspor)

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