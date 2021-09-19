Babel, gösterilen tepkiye cevap verdi!

Süper Lig 'de Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru elinde tutamayan ve son olarak da Alanyaspor 'a sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray 'da oyuna sonradan giren Hollandalı yıldız Ryan Babel'i Sarı-Kırmızılı taraftarlar yuhaladı.

BABEL'E TEPKİ

Maçın ardından Galatasaray'ın kondisyon antrenörü Scott Piri, sonradan oyuna girenleri ter idmanı için sahaya çıkarınca Babel'i taraftar yine yuhaladı.

KARŞILIK VERDİ

Taraftarın yine tepki vermesinin ardından Babel de taraftara dönüp onları alkışlayarak tepkisini gösterdi.

