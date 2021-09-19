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Babel, gösterilen tepkiye cevap verdi!

19.09.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, oyuna sonradan giren Babel'e tepki gösterdi.

Babel, gösterilen tepkiye cevap verdi!

Süper Lig 'de Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru elinde tutamayan ve son olarak da Alanyaspor 'a sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray 'da oyuna sonradan giren Hollandalı yıldız Ryan Babel'i Sarı-Kırmızılı taraftarlar yuhaladı.

BABEL'E TEPKİ

Maçın ardından Galatasaray'ın kondisyon antrenörü Scott Piri, sonradan oyuna girenleri ter idmanı için sahaya çıkarınca Babel'i taraftar yine yuhaladı.

KARŞILIK VERDİ

Taraftarın yine tepki vermesinin ardından Babel de taraftara dönüp onları alkışlayarak tepkisini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
lig başladığından beri Alanya ceza alanı yayından musleraya geri pas atan bir galatasaray var sahada bu sene her maç beraber biter rakip atmadıkça demiştim bu sefer beraberede kalamadılar durum çok vahim
diagne varken bu halil galatasaray seviyesinde bir oyncu değil niye bukadar ısrar ettiler anlamadım bu fatih hoca artık gitmeli futbol duygusallık değildir
beşiktaştan gidenler neden başüstü dikiliyorlar ???????

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