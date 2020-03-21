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Babil 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan her şeyi itiraf ediyor: Saadet zinciri kurdum! Babil 9. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2020 01:03 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil 9. son bölümüyle ekrana geldi. Babil'i 10. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölümde İrfan, Eda'ya saadet zinciri kurduğunu ve her an yakalanabileceğini itiraf ediyor. İrfan ile boşanmak istediği eşi Eda arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Diğer yandan ise İlay, Süleyman'a rest çekerek ayrıldığını söylüyor. İşte Babil 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 20 Mart Cuma yayınlanan 9. son bölümü nefesleri kesti. Babil'de İrfan ve Eda'nın oğlu Deniz'in ameliyatı başarılı geçti ve Deniz hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bu ameliyatın ardından İrfan için yeni bir dönem başladı.

Babil'i bir süre daha devam ettireceğini söyleyen İrfan, Süleyman'a borçlarını ödedikten ve ailesine de para bıraktıktan sonra ise polisi teslim olacağını açıkladı. Egemen ise İrfan'ın bu kararıyla büyük şok yaşadı. Diğer yandan ise tüm suçu üstüne almaya hazırlanan İrfan, Eda'yı da suça ortak etmemek için boşanma davası açtı. Babil'in 10. yeni bölümünde ise boşanma kararını öğrenen Eda ile İrfan arasında çok sert tartışmalar yaşanıyor. Egemen ise İlay'a İrfan'ın kendisini hala sevdiği için Eda'dan boşanmak istediğini söylüyor.

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?


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