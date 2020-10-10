Babil 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan ve Ayşe aşk mı yaşayacak? Babil 15. son bölümde neler oldu?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi, 15. bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil'in 16 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BABİL'DE İRFAN VE AYŞE AŞKI MI BAŞLIYOR?

Babil'in son bölümünde İrfan polisle bir anlaşma yaptıktan sonra cezaevinden çıktı. İrfan, İlay ve Süleyman'ın düğününe de gitti.

Daha sonra ise İrfan, Süleyman'ın eski eşi Kudret'le anlaşarak, İrfan ve Egemen'in artık ortak oldukları Babil şirketinin ihale kazanmasını engelledi.



Süleyman ise İrfan'ı öldürmek için bir plan yaptı. İrfan'ın aracının frenleri boşaltıldı. İrfan ise aracının frenleri tutmadığı için şarampole uçarak kaza yaptı. Ancak Süleyman'ın planını öğrenen Ayşe, İrfan'a yetişti ve araç patlamadan önce onu sağ kurtarmayı başardı. Finalde ise İrfan ve Ayşe'nin birbirlerine sarılmaları ve duygusal anlar yaşamaları dikkat çekti. Babil yeni bölüm fragmanında da İrfan ve Ayşe'nin romantik anları dikkat çekiyor. Peki Babil'de İrfan ve Ayşe sevgili mi olacak?