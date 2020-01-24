MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Babil 2. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan'ın oğluyla ilgili kritik kararı

Babil 2. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan'ın oğluyla ilgili kritik kararı

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 03:03 | Son Güncelleme

Star TV'nin iddialı dizisi Babil'in 2. bölümünden 3. fragman yayınlandı. İlk bölümüyle büyük yankı uyandıran Babil'in 2. bölümünde, İrfan ailesinin ve kendisinin hayatını değiştirecek olan büyük bir karar veriyor. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 2. bölümünde, oğlunu ameliyat ettirmek isteyen İrfan, çocukluk arkadaşı Egemen ile birlikte kolay yoldan para kazanmanın peşine düşüyor. İşte Babil 2. bölüm fragmanı.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 24 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. İlk bölümüyle hem sosyal medyaya hem de reytinglere damga vuran Babil'in yeni bölümünde, İrfan'ın hasta olan oğluyla konuşması izleyenleri duygulandırıyor. Babil'in yeni bölümünde İrfan'ın Süleyman'a önerdiği fikir her şeyi değiştiriyor.

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan ve Egemen, paralarını çaldıkları Süleyman ile anlaşarak zaman kazanıyorlar. İrfan ise eşi ve çocuğunu güvende olmaları için şehir dışına gönderiyor.

İrfan, ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

BABİL 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.
babil
Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

Babil_star

Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Arka Sokaklar'da ekibe Hüsnü Çoban şoku!Arka Sokaklar'da ekibe Hüsnü Çoban şoku!
Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu olduDünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babil dizisi, babil 2. bölüm izle, babil fragman, halit ergen, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Aslı Enver, Birce Akalay,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

EDHO hayranlarına kötü haber!

EDHO hayranlarına kötü haber!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar 539. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye'nin kaçırdığı Hüsnü Çoban ölümle burun buruna geliyor

Arka Sokaklar'da ekibe Hüsnü Çoban şoku!

Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Corona virüsü Mucize Doktor'a konu oldu! Hastane karantina altında

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem Çelik EDHO'ya böyle geri dönüyor

EDHO hayranlarına müjde! O isim geri dönüyor

Çocuk dizisi final bölümü fragmanı yayınlandı! Çocuk ne zaman bitiyor?

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Çukur dizisinde Akın'ın sevgilisi Songül'ü kim oynayacak? Alara Turan kimdir?

Çukur dizisine yeni transfer! Eski sevgilisini canlandıracak!

Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

Şahsiyet dizisi o ülkede de çekilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.