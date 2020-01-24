Babil 2. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan'ın oğluyla ilgili kritik kararı

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 24 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. İlk bölümüyle hem sosyal medyaya hem de reytinglere damga vuran Babil'in yeni bölümünde, İrfan'ın hasta olan oğluyla konuşması izleyenleri duygulandırıyor. Babil'in yeni bölümünde İrfan'ın Süleyman'a önerdiği fikir her şeyi değiştiriyor.

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan ve Egemen, paralarını çaldıkları Süleyman ile anlaşarak zaman kazanıyorlar. İrfan ise eşi ve çocuğunu güvende olmaları için şehir dışına gönderiyor.

İrfan, ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.