Babil 3. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen arasında İlay krizi

Çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisinin 31 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümde, oğlunun Amerika'da tedavisi için ponzi sistemiyle bir saadet zinciri kurmak isteyen İrfan, toplantıda karşısına ilk sevgilisi İlay çıkınca adeta dağılıyor. İrfan ve Egemen arasında ise tartışma yaşanıyor.



Babil yeni bölüm fragmanında Egemen'in "Şu far görmüş tavşan gibi kilitlendiği kadınla 8 yıl sonra ilk defa göz göze geldi. Ölmek için erken, sevmek için çok yaşlı yaşları fena" sözleri dikkat çekiyor. Şirketin para toplamak için yapılan ilk tanıtımının ardından ise Egemen, İrfan'a "Hani parayı bulmak için her şeyi yapardın? İlk aşkını görünce dağıldın mı?" sözleriyle tepki gösteriyor.

Babil dizisi 3. bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı Star TV'de olacak.

BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

