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Babil 5. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen kavgası: Saadet zinciri kurduk ve yakında batacak

DİZİ HABERLERİ  | 10.02.2020 22:39 | Son Güncelleme

Star TV'nin reytinglerde zirvede yer alan dizisi Babil'in 5. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Babil'de Süleyman'ın elini öpen İrfan istediği parayı alarak oğlunun tedavi ettirmek için Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Egemen ise İrfan'ın gitmesinden rahatsız olunca ikili arasında kavga yaşanıyor. Diğer yandan ise Ayşe'nin üzerindeki sır perdesi aralanmaya başlıyor.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 14 Şubat Cuma yayınlanacak olan 5. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

BABİL'DE SÜLEYMAN'DAN İRFAN'A YARDIM EDİYOR

Babil yeni bölümde Süleyman'a borcunun ikinci taksidini getiren İrfan, oğlu için hiç beklenmedik bir istekte bulunuyor. İrfan, oğlunun tedavisi için süre daralınca Süleyman'dan iyilik istiyor. İrfan, borcu ertelemesini elindeki parayla çocuğunu ameliyat ettirmek istediğini söylüyor. İrfan'a elini öptüren Süleyman ise ödemeyi erteliyor. Tedavi için istediği parayı bulan İrfan, eşi ve çocuğuyla birlikte Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Eda'nın ise "Bir daha geri dönmeyelim" sözü dikkat çekiyor.

İRFAN AMERİKA'YA GİDİYOR

Egemen ise İrfan'ın geri dönmeyeceğini anlayınca aralarında tartışma yaşanıyor. Egemen'in "Hani biz yol arkadaşıydık hani kardeştik ne oldu?" sözlerine İrfan ise "Sen kendi yalanımıza inandırmışsın kendini. Bizim altın madenimiz yok. Bir bir saadet zinciri kurduk ve yakında batacak" diye bağırarak yanıt veriyor.

Diğer yandan ise Süleyman'ın oğlu hoşlandığı Ayşe'nin kaldığı eve gidiyor. Ancak kapıyı açan kadın Ayşe diye birinin yaşamadığını söylüyor. İrfan'ı yakın takibe alan Ayşe'nin ise "Her ne yapıyorsanız, yapmayın, vazgeçin" sözleri dikkat çekiyor.

BABİL SON BÖLÜM KONUSU

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

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