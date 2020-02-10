Babil 5. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Egemen kavgası: Saadet zinciri kurduk ve yakında batacak

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 14 Şubat Cuma yayınlanacak olan 5. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

BABİL'DE SÜLEYMAN'DAN İRFAN'A YARDIM EDİYOR

Babil yeni bölümde Süleyman'a borcunun ikinci taksidini getiren İrfan, oğlu için hiç beklenmedik bir istekte bulunuyor. İrfan, oğlunun tedavisi için süre daralınca Süleyman'dan iyilik istiyor. İrfan, borcu ertelemesini elindeki parayla çocuğunu ameliyat ettirmek istediğini söylüyor. İrfan'a elini öptüren Süleyman ise ödemeyi erteliyor. Tedavi için istediği parayı bulan İrfan, eşi ve çocuğuyla birlikte Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Eda'nın ise "Bir daha geri dönmeyelim" sözü dikkat çekiyor.

İRFAN AMERİKA'YA GİDİYOR

Egemen ise İrfan'ın geri dönmeyeceğini anlayınca aralarında tartışma yaşanıyor. Egemen'in "Hani biz yol arkadaşıydık hani kardeştik ne oldu?" sözlerine İrfan ise "Sen kendi yalanımıza inandırmışsın kendini. Bizim altın madenimiz yok. Bir bir saadet zinciri kurduk ve yakında batacak" diye bağırarak yanıt veriyor.