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Babil dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ay Yapım'ın yeni dizisi Babil ne zaman başlıyor?

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın ünlü oyuncuları buluşturan iddialı dizisi Babil'in 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın başrollerinde oynadığı Babil, Star TV'de ekrana gelen fragmanıyla beğeni topladı. Babil dizisi setinden ilk kareler de yayınlandı. Peki Babil dizisi ne zaman başlıyor? İşte Babil konusu ve ilk bölüm fragmanı.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ocak 2020'de ekrana gelmeye başlayacak olan Babil, çarpıcı konusuyla da dikkat çekiyor.

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BABİL DİZİSİNDEN İLK KARELER

Babil dizisinin setten ilk kareleri basına yansıdı.

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Merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan’ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir.

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Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır: Para için ne yaparsın?

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"PARA İÇİN NE YAPARSIN?"

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan’ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

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BABİL DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.
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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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