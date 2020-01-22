Babil dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan'ın büyük planı: Kolay yoldan para kazanmak istiyor musun?

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in 24 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. İlk bölümüyle hem sosyal medyaya hem de reytinglere damga vuran Babil'in yeni bölümünde, İrfan ve Egemen, paralarını çaldıkları Süleyman ile anlaşarak zaman kazanıyorlar. İrfan ise eşi ve çocuğunu güvende olmaları için şehir dışına gönderiyor.

"İNSANLARDAN YATIRIM İÇİN PARA İSTEYECEĞİZ"

Kolay yoldan para kazanmanın yolunu arayan İrfan, Egemen'e "İnsanlardan yatırım için para isteyeceğiz. İnsanların hırsına inanıyorum. Sen bana kolay yoldan para kazanmak istiyor musun?" diye soruyor. Diğer yandan ise İrfan, Süleyman'ın açığını bulabilmek için gizlice şirkete giriyor. Ancak kılık değiştiren İrfan'ı gören Ayşe, İrfan'ın gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

BABİL 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.



Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.

