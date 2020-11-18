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Babil dizisi ne zaman bitiyor? Finalde neler olacak? Babil dizisi 20. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

18.11.2020 20:26 | Son Güncelleme:
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Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'in 20. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Babil'in 20 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan final bölümünden fragman ve fotoğraflar da yayınlandı. Dizinin final bölümünde İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Peki Babil dizisi nasıl bitecek? İşte Babil final bölümünde yaşanacaklar.

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil dizisi, 20. bölümüyle final yapacak.

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Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ‘Babil’in senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor. Babil 20 Kasım Cuma akşamı final bölümüyle Star’da.

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BABİL 20. VE FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor.

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Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor.

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Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.

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