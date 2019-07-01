Bacak bacak üstüne atamıyorsanız dikkat!

Kalça ağrılarının, bel fıtığı ağrılarıyla sıklıkla karıştırıldığını belirten Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Özsoy, kalça ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. AĞRI, ANİ BACAK SAPLANMASI ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAR Yetişkinlerdeki kalça ağrıları daha çok kasık içinde ve kalçanın dış tarafında hissedilmektedir. Çoğunlukla kalçadaki yaralanmalardan ya da kireçlenmelerden kaynaklanan bu ağrılar, mekanik şekilde ortaya çıkmaktadır. Kalça ağrıları daha çok yürürken, merdiven inip çıkarken, öne doğru eğilip ayakkabı bağlarken, çorap giyerken, bacak bacak üstüne atarken ya da bir arabaya inip binerken ani bıçak saplanmaları olarak kendini belli etmektedirler. KALÇA AĞRILARI SPORTİF PERFORMANSI DÜŞÜRÜR Genç yaş grubunda yani 30’ lu ya da 40’lı yaşlardaki kişilerde görülen kalça ağrılarının sebepleri arasında, genellikle kalça içindeki “Labrum” denilen yumuşak dokuların yaralanmaları, yırtıkları ya da kalça kemiği üzerindeki şekil bozuklukları bulunmaktadır.Eğer böyle bir durum varsa, kişilerde spor yaparken ya da uzun yürüyüşlerde kasığın içinde, kalçanın dış ya da iç tarafında ağrı olmakta ve sportif performans düşmektedir. Bu hastalığa kalçada sıkışma hastalığı ya da kalça içinde yırtıklar denmektedir.

PRP İLE KENDİ KANINIZ TEDAVİNİZİN BİR PARÇASI OLUYOR Bu tür hastalara uygulanan tedavi yaklaşımı genellikle ilk önce istirahat şeklinde olmaktadır. Hastaların kalça röntgenlerinde ya da MR’larında şekil bozukluklarının görülmesi sonucunda, öncelikle fizik tedavi ya da PRP enjeksiyonu denilen, yani hastanın kendi kanından elde edilen trombositlerin kalça eklemi içine verilmesi şeklindeki tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemleri çoğunlukla hastaların şikayetlerinin azalmasına ve genel durumun iyileşmesine yardımcı olmaktadır. BACAK BACAK ÜSTÜNE ATAMIYORSANIZ DİKKAT! Ancak şikayetler her şeye rağmen geçmiyorsa, kişinin günlük hayatını etkiliyor, hareketleri kısıtlıyor ve bacak bacak üstüne atmayı engelliyorsa cerrahi müdahalede gerekebilir. Genç yaş gurubunda yer alan hastalara kalça artroskopisi uygulanmaktadır. Bu cerrahi yöntemle kalçaya 3-4 delikten girilip, kamera eşliğinde yüksek teknoloji kullanılarak, kemiklerdeki şekil bozuklukları tıraşlanmakta ya da oluşan yırtıklar dikilmektedir.

KİREÇLENMELER ORTA YAŞ GRUBUNU TEHDİT EDİYOR Daha ileri yaşlardaki kişilerde ise kireçlenmeler ve eklem aşınmaları görülmektedir. Kireçlenmede ağrı daha çok ilk birkaç adımda olurken, biraz ısınmanın ardından azalabilmektedir. Fakat kireçlenme ilerledikçe topallama, kasığa vuran ağrı, hatta bacakta ciddi hareket kısıtlılığı sürekli hale gelebilmektedir. Bu tür durumlarda kilo vermek, zorlayıcı aktivitelerden uzak durmak ve fizik tedavi fayda göstermektedir. Bununla birlikte kireçlenme çok ileri değilse kalça ekleminin içine kayganlığı artırıcı bazı sıvıların enjeksiyonu, ağrı seviyesini azaltmaktadır. İLERİ DÜZEY KİREÇLENMESİ OLANLARA KALÇA PROTEZİ Kişide kireçlenme seviyesi çok ileri düzeydeyse kalça protezi uygulanmaktadır. Bu ameliyatta aşınmış olan kısımlar çıkarılıp yerine metal,polietilen denilen yüksek sağlamlıkta plastik ve seramik parçalardan oluşan protez takılmaktadır. Böylece ağrısız hareketin geri kazanılması sağlanmaktadır. BEL FITIĞI AĞRILARI İLE KARIŞTIRILABİLİR Kalça ağrılarıyla, bel fıtığı ağrıları birbiriyle karıştırılabilmektedir. Hatta bazı hastalarda hem kalça hem de bel sorunu bir arada olabilmektedir. Bu tür durumlarda ağrının nereden kaynaklandığını tespit edebilmek için hastanın kalça ekleminin içine uyuşturucu enjeksiyonu yapılmaktadır. Böylece kalça ekleminin ağrısını 4 saatliğine geçirerek, ağrının belden mi yoksa kalçadan mı geldiği ayırt edilebilmektedir. Bu tür durumlarda yaşanılan en büyük sorun ağrının doğru tespit edilemeyip, yanlış cerrahi uygulanmasıdır. Bel ağrıları genellikle popo bölgesinde ve kalçanın arkasından başlayıp bacağın arkasından topuğa kadar vuran bir ağrı şeklinde meydana gelmektedir. Bu tür hastaların şikayetlerinin iyi dinlenilip, tetkiklerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.