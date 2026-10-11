Bir dönemin sonu! Apple resmen o listeye ekledi

Apple, dokuz yıllık Apple TV 4K modeli için önemli bir karar aldı. Şirket, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk nesil Apple TV 4K'yı vintage ürünler kategorisine taşıdı. Böylece Apple'ın 4K çözünürlüklü video desteği sunan ilk Apple TV modeli, resmî olarak vintage ürünler arasına katıldı. Gözler ise 13 Ekim'de tanıtılması beklenen yeni nesil Apple TV 4K'ya çevrildi.

İLK NESİL APPLE TV 4K ARTIK VINTAGE ÜRÜNLER LİSTESİNDE

2017 yılında satışa sunulan ilk nesil Apple TV 4K, döneminin önemli yeniliklerini beraberinde getirmişti. A10X Fusion işlemcisinden güç alan cihaz, Dolby Vision ve HDR10 desteğiyle Apple'ın televizyon deneyiminde yeni bir sayfa açmıştı.

Ancak aradan geçen dokuz yılın ardından cihazın donanımı artık yaşını göstermeye başladı. Apple'ın ilk nesil Apple TV 4K'yı vintage kategorisine alması, özellikle onarım ve yedek parça desteği açısından önem taşıyor.

YENİ APPLE TV 4K, A19 SINIFI İŞLEMCİYLE GELEBİLİR

Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği "Welcome home" lansmanında ise dördüncü nesil Apple TV 4K'nın tanıtılabileceği konuşuluyor.

Yeni modelle ilgili en dikkat çekici iddia ise işlemci tarafında yaşanacak büyük değişim. Söylentilere göre Apple, yeni cihazında A19 sınıfı bir işlemciye yer verebilir.

2022 model Apple TV 4K'da A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. A19 sınıfı bir işlemciye geçiş yapılması, özellikle performans ve oyun deneyiminde önemli bir gelişme anlamına gelebilir.

Daha güçlü işlemcinin, App Store üzerinden indirilen oyunlarda Apple TV 4K'nın yeteneklerini artırabileceği belirtiliyor.

WI-FI 7 VE YENİLENEN SIRI REMOTE DA GÜNDEMDE

Yeni nesil Apple TV 4K'nın yalnızca işlemci tarafında değil, diğer donanım özelliklerinde de yenilikler sunabileceği belirtiliyor.

İddialara göre cihazda daha yüksek RAM kapasitesi, Wi-Fi 7 bağlantı desteği ve kapsamlı şekilde yenilenen bir Siri Remote kumandası bulunabilir.

Ayrıca Apple'ın aynı etkinlikte HomePod mini için yeni renk seçeneklerini duyurabileceği de konuşuluyor.

Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu özelliklerin netleşmesi için gözler 13 Ekim'e çevrilmiş durumda. Özellikle 2017 model Apple TV 4K'yı kullanmaya devam edenler açısından yeni nesil cihaz, uzun yıllar sonra önemli bir yükseltme seçeneği olabilir.

Kaynak: The Mac Observer