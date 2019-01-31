Bacak bacak üstüne atarken bir kez daha düşünün!

Medical Park Gebze Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Şanel, önemli konulara dikkat çekti: “Özellikle gençlerin tercih ettiği çok dar pantolonlar, duyu sinirlerini sıkıştırıp ağrıya neden olabilir. Yüksek tansiyon hastalarında sürekli bacak bacak üstüne atmak, tansiyonu daha da yükseltebilir. Pıhtı oluşma riski fazla kişilerde ise bacak toplardamarlarında pıhtıya yol açabilir!”

Diz ağrısı her yaş grubunda görülebiliyor. Hareketsiz yaşam ve aşırı kilo, günümüzde gençleri her türlü hastalıkla tehdit ederken dizlerini de vuruyor. Hastalıkla ilgili bilinmeyen noktalara da dikkat çeken Medical Park Gebze Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Şanel, “Gençlerin severek giydiği aşırı dar pantolonlar, sürekli bacak bacak üstüne atmak, uzun saatler araç kullanmak ve D vitamini eksikliği de diz ağrısına sebep olabiliyor” dedi ve uyarılarda bulundu.

İŞTE GÜN İÇİNDE YAPTIĞIMIZ O HATALAR!

Uzun saatler oturmak, diz eklemi ve çevresindeki kasları olumsuz etkiler. Otururken dizin uzun süre bükülü pozisyonda kalması, diz kapağı ve karşı eklem yüze kıkırdağında aşınmaya sebep olabilir. Bu durum dizlerde anormal sesler, sızlama ve hastalık daha da ilerlediğinde ağrılarla kendini gösterir.