Badem sütü nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor!

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından son derece zengin olan badem sütünü evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için sadece bir bardak çiğ bademe ve iki barda suya ihtiyacınız vardır. Bunun yanında blenderınızın olması da yeterlidir.

Çocuklara daha lezzetli bir şeyler ikram etmek isterseniz biraz agave şurubu, biraz tarçın biraz da organik kakao kullanarak sütlü kakaolu lezzetli tatlar elde edebilirsiniz.

BADEM SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR?

E vitamini ve selenyum açısından son derece zengin olan badem sütünü evde hazırlamak sadece 3 dakika alır ve çok kolaydır.

Bir bardak badem, bir gece öncesinden ıslatılır ve suya bırakılır.

Ertesi gün suyu dökülür, ardından blender içerisine konur. Üzerine iki bardak su eklenir.

Blenderın kapağı kapattıktan sonra yaklaşık 40 saniye çırpılır.

Blender içerisinde görülen badem parçacıklarını süzmek için file ya da tülbent gereklidir.

Blenderdaki badem sütü bu süzgeçten geçirilerek bir kaba ya da sürahiye dökülebilir.

Badem sütü, vejetaryenler için de çok uygundur. Bebeklikten itibaren çocuklara gönül rahatlığıyla içirilebilir.

BADEMLİ KAKAOLU SÜT NASIL HAZIRLANIR?

Yüksek ve kaliteli proteine ve kalsiyuma sahip olan badem sütünü biraz daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız, içine tarçın, organik kakao ve agave şurubu ekleyebilirsiniz.

Bunun için hazırlanan badem sütü blender içerisine dökülür.

İçine 2 tatlı kaşığı tarçın ve yine bir kaç tatlı kaşığı organik kakao katılır.

Ardından göz kararı agave şurubu dökülür. Sonra da blenderda 30 saniye kadar çırpılır.

Çocukların dışarıda kutulanmış süt ürünlerini kullanmalarını istemiyor ve sağlıklı besinler tüketmelerini istiyorsanız, kakaolu badem sütüyle hem kalsiyum hem protein ihtiyaçları giderilir.