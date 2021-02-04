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Badem sütü nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor!

Betül Songur Betül Songur 04.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Badem sütü kolay hazırlanan tarifi ve yararları saymakla bitmeyen besin değerleri ile sizin de vazgeçemeyeceğiniz bir içecek olacak. Badem sütü tarifini hazırlamak için bir gece önceden ıslatarak suya bırakacağınız bademleri blenderdan geçirmeniz ve süzmeniz yeterli olacaktır. Peki badem sütünü tatlandırmak için ne yapmak gerekir? Kakao ve agave şurubundan yardım alarak hazır kakaolu sütlerden farksız bir tat elde edebileceğiniz badem sütü, çocukların da severek tüketeceği bir lezzet olacak.

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından son derece zengin olan badem sütünü evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için sadece bir bardak çiğ bademe ve iki barda suya ihtiyacınız vardır. Bunun yanında blenderınızın olması da yeterlidir.

Çocuklara daha lezzetli bir şeyler ikram etmek isterseniz biraz agave şurubu, biraz tarçın biraz da organik kakao kullanarak sütlü kakaolu lezzetli tatlar elde edebilirsiniz.

BADEM SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR?

E vitamini ve selenyum açısından son derece zengin olan badem sütünü evde hazırlamak sadece 3 dakika alır ve çok kolaydır.

  • Bir bardak badem, bir gece öncesinden ıslatılır ve suya bırakılır.
  • Ertesi gün suyu dökülür, ardından blender içerisine konur. Üzerine iki bardak su eklenir.
  • Blenderın kapağı kapattıktan sonra yaklaşık 40 saniye çırpılır.
  • Blender içerisinde görülen badem parçacıklarını süzmek için file ya da tülbent gereklidir.
  • Blenderdaki badem sütü bu süzgeçten geçirilerek bir kaba ya da sürahiye dökülebilir.

Badem sütü, vejetaryenler için de çok uygundur. Bebeklikten itibaren çocuklara gönül rahatlığıyla içirilebilir.

BADEMLİ KAKAOLU SÜT NASIL HAZIRLANIR?

Yüksek ve kaliteli proteine ve kalsiyuma sahip olan badem sütünü biraz daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız, içine tarçın, organik kakao ve agave şurubu ekleyebilirsiniz.

  • Bunun için hazırlanan badem sütü blender içerisine dökülür.
  • İçine 2 tatlı kaşığı tarçın ve yine bir kaç tatlı kaşığı organik kakao katılır.
  • Ardından göz kararı agave şurubu dökülür. Sonra da blenderda 30 saniye kadar çırpılır.

Çocukların dışarıda kutulanmış süt ürünlerini kullanmalarını istemiyor ve sağlıklı besinler tüketmelerini istiyorsanız, kakaolu badem sütüyle hem kalsiyum hem protein ihtiyaçları giderilir.

Şimdiden afiyet olsun.

BADEM SÜTÜNÜN YARARLARI

  • Kötü huylu kolesterolü düşürür.
  • Tok tutar. Kolay kilo verilmesini sağlar.
  • E vitamini içeren badem sütü zararlı UV ışınlarından koruyarak cildi parlak tutar.
  • Saç dökülmesini engeller. Saçları güçlendirir, parlaklık verir.
  • İçindeki E vitamini göz için de yararlıdır. Katarak ve gözdeki ciddi rahatsızlıkları önler.


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