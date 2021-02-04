Badem sütü nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor!

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından son derece zengin olan badem sütünü evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için sadece bir bardak çiğ bademe ve iki barda suya ihtiyacınız vardır. Bunun yanında blenderınızın olması da yeterlidir.
Çocuklara daha lezzetli bir şeyler ikram etmek isterseniz biraz agave şurubu, biraz tarçın biraz da organik kakao kullanarak sütlü kakaolu lezzetli tatlar elde edebilirsiniz.
E vitamini ve selenyum açısından son derece zengin olan badem sütünü evde hazırlamak sadece 3 dakika alır ve çok kolaydır.
Badem sütü, vejetaryenler için de çok uygundur. Bebeklikten itibaren çocuklara gönül rahatlığıyla içirilebilir.
Yüksek ve kaliteli proteine ve kalsiyuma sahip olan badem sütünü biraz daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız, içine tarçın, organik kakao ve agave şurubu ekleyebilirsiniz.
Çocukların dışarıda kutulanmış süt ürünlerini kullanmalarını istemiyor ve sağlıklı besinler tüketmelerini istiyorsanız, kakaolu badem sütüyle hem kalsiyum hem protein ihtiyaçları giderilir.
Şimdiden afiyet olsun.
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