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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

Badou Ndiaye’nin Menajeri William D’avilla, futbolcunun Galatasaray’a dönmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor iddiası

D’avilla, “Badou böyle meydan okumaları seviyor. Stoke City’den ayrılma hakkına sahip. Galatasaray önemli opsiyonlardan bir tanesi. Sezon yeni bittiği için somut bir şey söylemek mümkün değil. 2 hafta içerisinde daha net konuşabilirim. Ama gözüken transferi Dünya Kupası’ndan sonra yapacak. Elbette Galatasaray’ı hâlâ çok seviyor ama diğer seçenekleri de görmemiz lazım. Fenerbahçe ya da Beşiktaş olmaz diyemem. Bu tamamen kulüplerin bizle ve Stoke City’le yapacakları pazarlığa bağlı” dedi.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye William D’avilla Galatasaray

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