Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, Türk futbolunun gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli santrfor; Victor Osimhen'den eski takımı Fenerbahçe'ye, A Milli Takım hedefinden Gaziantep FK'daki gidişata kadar pek çok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OSIMHEN LİGİN EN İYİ FORVETİ AMA SON VURUŞLARIM DAHA İYİ"

Victor Osimhen'in oyun özelliklerini yorumlayan Serdar Dursun, Nijeryalı yıldızın ligin en iyi santrforu olduğunu dile getirirken son vuruşlarda kendisini öne çıkardı:

"Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'inkinden daha iyi. Zaten istatistikler ortada."

Penaltı vuruşlarına da değinen golcü futbolcu, "Penaltı atmak öz güven işidir. Benim 4-5 farklı penaltı atma stilim var." ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL'IN ÜZERİNE GEREKSİZ GİDİLDİ"

Eski takımı Fenerbahçe'de yaşanan teknik adam sürecini de değerlendiren Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın yıpratıldığını savunarak Emre Belözoğlu için de iyi dileklerde bulundu:

"İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı. Emre Belözoğlu hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur."

MİLLİ TAKIM HEDEFİ VE GAZİANTEP FK YORUMU

A Milli Takım'a yeniden seçilmek istediğini belirten Serdar Dursun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın futbol bakışına vurgu yaptı:

"Sergen Hoca'nın çok farklı bir karizması, çok farklı bir futbol gözü var. Dört ay boyunca elimden geleni yapıp Milli Takım kadrosuna girmeyi bekleyeceğim."

Gaziantep FK'nın son dönemdeki sonuçlarını ve yeni teknik direktör Volkan Demirel'i de değerlendiren Dursun, "Sezona iyi başlamıştık. Son 6 maç kötü gitti, futbolda bazen bunlar oluyor. 2 hoca değişikliğimiz oldu. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Volkan Demirel, çok pozitif bir hoca. Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz." şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncu ayrıca Amed Sportif Faaliyetler'in çıkışının kendisi için sürpriz olmadığını belirterek takımın Süper Lig'de ilk 6'ya oynayabileceğini öngördüğünü sözlerine ekledi.