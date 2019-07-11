Mynet Trend

İnanılmaz! Fırlatıldıktan iki dakika sonra kayboldu

BBC BBC
11.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Ticari uzay şirketi Arianespace, Fransız Guyanası'ndan dün gece fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait askeri uyduyu taşıyan Vega roketinin, ateşlendikten iki dakika sonra kaybolduğunu açıkladı. Roketin Atlas Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor.

İnanılmaz! Fırlatıldıktan iki dakika sonra kayboldu

Şirket yetkilileri şimdiye kadar 15 roket fırlattıklarını ve ilk kez başarısız olduklarını söyledi.

Arianespace Başkan Yardımcısı Luce Fabreguettes, ikinci ateşleme sırasında "büyük bir anormallik" meydana geldiğini belirterek "Uydunun kaybından dolayı müşterilerimizden özür diliyoruz. İlk uçuş verilerini analiz ettikten sonra daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.

KÖTÜ HAVA NEDENİYLE İKİ KEZ ERTELENDİ

Fırlatışın başarısız olmasının nedeni henüz bilinmiyor. Kötü hava koşulları nedeniyle roketin fırlatılışı iki kez ertelenmişti.

Roketin taşıdığı FalconEye1, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni uydu sisteminin ilk uydusuydu. Bundan sonra bir uydunun daha fırlatılması planlanıyordu.

İlk uçuşunu 2012'de gerçekleştiren Vega, Avrupa ülkeleri tarafından uzaya küçük uyduları fırlatmak için geliştirilmişti.

Fransa merkezli Arianespace, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalya Uzay Ajansı tarafından birlikte tasarlanan dört aşamalı Vega roket sistemini işletiyor.

PARTNERMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmışMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmış
Rusya’da elektrik santralinde yangınRusya’da elektrik santralinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE uydu roket kayboldu

En Çok Okunan Trend Haberler

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İmamoğlu'nu ziyaret etti! 'Ayağına taş değmesin'

İmamoğlu'nu ziyaret etti! 'Ayağına taş değmesin'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Macaristan’da Osmanlı kasabasının kalıntıları bulundu

Macaristan’da Osmanlı kasabasının kalıntıları bulundu

Süs havuzunda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Çocukların gözü önünde oldu

Rusya’da elektrik santralinde yangın

Rusya’da elektrik santralinde yangın

Dev tosun kamyon kasasından böyle atladı

Kamyon kasasından böyle atladı

O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

Yürek sızlatan görüntü! Anne kedi yavrusunun başından ayrılmadı

Yürek sızlatan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.