İnanılmaz! Fırlatıldıktan iki dakika sonra kayboldu

Şirket yetkilileri şimdiye kadar 15 roket fırlattıklarını ve ilk kez başarısız olduklarını söyledi.

Arianespace Başkan Yardımcısı Luce Fabreguettes, ikinci ateşleme sırasında "büyük bir anormallik" meydana geldiğini belirterek "Uydunun kaybından dolayı müşterilerimizden özür diliyoruz. İlk uçuş verilerini analiz ettikten sonra daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.

KÖTÜ HAVA NEDENİYLE İKİ KEZ ERTELENDİ

Fırlatışın başarısız olmasının nedeni henüz bilinmiyor. Kötü hava koşulları nedeniyle roketin fırlatılışı iki kez ertelenmişti.

Roketin taşıdığı FalconEye1, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni uydu sisteminin ilk uydusuydu. Bundan sonra bir uydunun daha fırlatılması planlanıyordu.

İlk uçuşunu 2012'de gerçekleştiren Vega, Avrupa ülkeleri tarafından uzaya küçük uyduları fırlatmak için geliştirilmişti.

Fransa merkezli Arianespace, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalya Uzay Ajansı tarafından birlikte tasarlanan dört aşamalı Vega roket sistemini işletiyor.

