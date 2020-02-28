BAE Tur'da koronavirüs şoku!

Turu organize eden Abu Dabi Spor Konseyi'nden yapılan açıklamada, "2 İtalyan görevlide Kovid-19 olarak bilinen koronavirüs tespit edildiği için turun geri kalan bölümü iptal edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi. 23 Şubat'ta başlayan ve 7 etapta yapılması planlanan BAE Bisiklet Turu, yarın sona erecekti.

(AA)

