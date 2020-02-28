BAE Tur'da koronavirüs şoku!

Turu organize eden Abu Dabi Spor Konseyi'nden yapılan açıklamada, "2 İtalyan görevlide Kovid-19 olarak bilinen koronavirüs tespit edildiği için turun geri kalan bölümü iptal edilmiştir" ifadesi yer aldı.
Tura katılan tüm sporcular ve görevlilerin koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi. 23 Şubat'ta başlayan ve 7 etapta yapılması planlanan BAE Bisiklet Turu, yarın sona erecekti.
(AA)
TFF'den flaş karar! Şehitlerimiz için...
Milli futbolculardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza
İşte Ersun Yanal ve Deniz Türüç'ün cezası
Tahkim'den Beşiktaş'a ret
O futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Ali Koç'tan flaş karar
Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif
Lewa'dan kötü haber
Trabzon'da Sörloth için bunu da yaptılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum