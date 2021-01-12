Bafa Gölü nerede, nereye bağlı, yol tarifi? Bafa Gölü oluşumu, özellikleri

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir deniz varmış .2000 yıl önce bir denizken doğa onu bir göle çevirmiş. Eski zamanlarda Vafi denizi olarak anılıyormuş şimdilerin Bafa Gölü. Bir de tarih sahnesinde yer alınca göldeki adalarda günümüze kadar gelen kalıntılar bulunuyor. Etrafındaki zeytin ağaçlarıyla seyrine doyum olmuyor gölün.

Gölde 3 tane ada ve adaların üzerinde eskiden kalma kiliseler, manastırlar bulunuyor. Bu tarihi kalıntıların en eskisi Yediler Manastırı'dır.

BAFA GÖLÜ NEREDE

Bafa Gölü nereye bağlı?

Bafa Gölü, Ege Bölgesi'nde bulunan Muğla ili, Milas ilçesine bağlı. Aydın ve Muğla il topraklarında yer alıyor.

Nasıl gidilir?

Göl, İzmir’den Bodrum’a doğru uzanan yol üzerinde yer alıyor. Özel araç veya Milas'tan kalkan belediye otobüsleri ile rahatça ulaşabilirsiniz.

Bafa Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.

BAFA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

Bafa Gölü sodalı mı, tektonik mi?

Bafa Gölü oluşum şekline göre alüvyal set gölüdür.

Bafa Gölü'nün diğer adı nedir?

Diğer adıyla Çamiçi Gölü olarak da biliniyor.

Ege bölgesinin en büyük gölü olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 60 km²'lik yüzölçüme sahip olan gölün en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 km ve en geniş yeri 6 km.

Bafa Gölü, 1994 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

BAFA GÖLÜ OLUŞUMU

Eski zamanlarda Ege Denizi'nin bir parçası olan göl Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar ile birlikte, kıyıdan kilometrelerce içeride kalmış. Bugün Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü alandan yaklaşık 17 km uzaklıkta yer alıyor.