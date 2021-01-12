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Bafa Gölü nerede, nereye bağlı, yol tarifi? Bafa Gölü oluşumu, özellikleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 12.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Bafa Gölü nerede, nereye bağlı, yol tarifi? Bafa Gölü oluşumu, özellikleri

Yine en sevdiğim şehir Muğla'dayız. Burada bir yeri yazarken şehre uzun uzun methiyeler düzmek istiyorum. Çünkü tarihiyle ve doğasıyla beni her daim şaşırtıyor ve tatmin ediyor. Bugün o harmanı doyasıya hissedebileceğiniz bir yere gidiyoruz. Bafa Gölü doğayla tarihin nasıl kucaklaştığını görebileceğiniz şahane bir rota.

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir deniz varmış .2000 yıl önce bir denizken doğa onu bir göle çevirmiş. Eski zamanlarda Vafi denizi olarak anılıyormuş şimdilerin Bafa Gölü. Bir de tarih sahnesinde yer alınca göldeki adalarda günümüze kadar gelen kalıntılar bulunuyor. Etrafındaki zeytin ağaçlarıyla seyrine doyum olmuyor gölün.

Gölde 3 tane ada ve adaların üzerinde eskiden kalma kiliseler, manastırlar bulunuyor. Bu tarihi kalıntıların en eskisi Yediler Manastırı'dır.

BAFA GÖLÜ NEREDE

Bafa Gölü nereye bağlı?
Bafa Gölü, Ege Bölgesi'nde bulunan Muğla ili, Milas ilçesine bağlı. Aydın ve Muğla il topraklarında yer alıyor.

bafa gölü nereye bağlı

Nasıl gidilir?
Göl, İzmir’den Bodrum’a doğru uzanan yol üzerinde yer alıyor. Özel araç veya Milas'tan kalkan belediye otobüsleri ile rahatça ulaşabilirsiniz.

Bafa Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.

BAFA GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

  • Bafa Gölü sodalı mı, tektonik mi?
    Bafa Gölü oluşum şekline göre alüvyal set gölüdür.

  • Bafa Gölü'nün diğer adı nedir?
    Diğer adıyla Çamiçi Gölü olarak da biliniyor.

  • Ege bölgesinin en büyük gölü olma özelliğini taşıyor.
  • Yaklaşık 60 km²'lik yüzölçüme sahip olan gölün en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 km ve en geniş yeri 6 km.
  • Bafa Gölü, 1994 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

bafa gölü yol tarifi

BAFA GÖLÜ OLUŞUMU

Eski zamanlarda Ege Denizi'nin bir parçası olan göl Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar ile birlikte, kıyıdan kilometrelerce içeride kalmış. Bugün Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü alandan yaklaşık 17 km uzaklıkta yer alıyor.

Büyük Menderes eskiden Latmos Körfezinde denize dökülüyormuş. Bugün göl kıyısında yıkıntıları bulunan tarihi Herakleia da bu körfezin doğu kıyısında yer alıyormuş. Nehrin taşıdığı alüvyonların birikmesiyle Latmos Körfezi önce tuzlu göl haline gelmiş. Doğal set gerisinde toplanan fazla sularla düzeyi yükselince, kuzeydeki sığ Çerçen Koyu'nu kaplayarak alanını genişletmiş. Fazla suyunu batı ucundaki bir gideğenle Büyük Menderes Nehri'ne akıtarak yavaş yavaş bir tatlı su gölüne dönüşmüş.

bafa gölü kahvaltı

BAFA GÖLÜ'NDE NE YAPILIR?

GÖL TURU

Göl kıyısında bulunan teknelerle göl turu yapabilirsiniz. Böylece adaları ve tarihi kalıntıları yakından görme fırsatı bulursunuz.

BAFA GÖLÜ KAHVALTI

Bafa Gölü'ne aracınızla gidiyorsanız göl kıyısında masa sandalyenizi açıp manzaraya nazır keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ayrıca çevrede bulunan mekanlar da kahvaltı hizmeti sunuyor, onları da değerlendirebilirsiniz.

BAFA GÖLÜ RESTAURANT

Bafa Gölünde gölden çıkarılan tatlı su balıklarından ya da Bodrumdan getirilen deniz balıklarından yiyebilirsiniz. Egenin meşhur zeytinyağlılarının tadına bakmayı unutmayın. Göl çevresinde bulunan restoranlardan birkaçı; Çeri Restoran, Kamil Dayının Yeri, Yalı Restaurant.

BAFA GÖLÜ OTEL

Göl kenarında konaklamak isterseniz burada hizmet veren otel ve pansiyonlar bulunuyor. Selenes Pansiyon, Silva Oliva Hotel, Agora Pansiyon tercih edebieceğiniz mekanlardan birkaç tanesi.

BAFA GÖLÜ KAMP

Bafa Gölünde kamp yapma imkanınız da bulunuyor. Çevrede bulunan kamp alanlarını tercih edebilirsiniz. Club Natura Bafa, Turgut restaurant&kamp kamp alanı olarak hizmet veriyor.

bafa gölü herakleia antik kenti

BAFA GÖLÜ GEZİLECEK YERLER

Bafa gölünde çok fazla vaktiniz yoksa, tek bir yer söyle deseniz Kapıkırı Köyü derim. Burada bulunan Herakleia Antik Kenti sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

Göl üzerinde bulunan adalardaki tarihi manastırlar ve kiliseleri gezebilirsiniz. Yediler, Sytilos, Soteros, İkizce adalar, Menet adası, Kahve Asar adası manastırları görebileceğiniz yerler arasında. Zamanında Hristiyan keşişlerin yaşadığı prehistorik dönemden kalma mağaraları da mutlaka ziyaret edin.

bafa gölü

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