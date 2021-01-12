Bafa Gölü nerede, nereye bağlı, yol tarifi? Bafa Gölü oluşumu, özellikleri

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir deniz varmış .2000 yıl önce bir denizken doğa onu bir göle çevirmiş. Eski zamanlarda Vafi denizi olarak anılıyormuş şimdilerin Bafa Gölü. Bir de tarih sahnesinde yer alınca göldeki adalarda günümüze kadar gelen kalıntılar bulunuyor. Etrafındaki zeytin ağaçlarıyla seyrine doyum olmuyor gölün.
Gölde 3 tane ada ve adaların üzerinde eskiden kalma kiliseler, manastırlar bulunuyor. Bu tarihi kalıntıların en eskisi Yediler Manastırı'dır.
Bafa Gölü nereye bağlı?
Bafa Gölü, Ege Bölgesi'nde bulunan Muğla ili, Milas ilçesine bağlı. Aydın ve Muğla il topraklarında yer alıyor.
Nasıl gidilir?
Göl, İzmir’den Bodrum’a doğru uzanan yol üzerinde yer alıyor. Özel araç veya Milas'tan kalkan belediye otobüsleri ile rahatça ulaşabilirsiniz.
Bafa Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.
Bafa Gölü sodalı mı, tektonik mi?
Bafa Gölü oluşum şekline göre alüvyal set gölüdür.
Bafa Gölü'nün diğer adı nedir?
Diğer adıyla Çamiçi Gölü olarak da biliniyor.
Eski zamanlarda Ege Denizi'nin bir parçası olan göl Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar ile birlikte, kıyıdan kilometrelerce içeride kalmış. Bugün Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü alandan yaklaşık 17 km uzaklıkta yer alıyor.
Büyük Menderes eskiden Latmos Körfezinde denize dökülüyormuş. Bugün göl kıyısında yıkıntıları bulunan tarihi Herakleia da bu körfezin doğu kıyısında yer alıyormuş. Nehrin taşıdığı alüvyonların birikmesiyle Latmos Körfezi önce tuzlu göl haline gelmiş. Doğal set gerisinde toplanan fazla sularla düzeyi yükselince, kuzeydeki sığ Çerçen Koyu'nu kaplayarak alanını genişletmiş. Fazla suyunu batı ucundaki bir gideğenle Büyük Menderes Nehri'ne akıtarak yavaş yavaş bir tatlı su gölüne dönüşmüş.
Göl kıyısında bulunan teknelerle göl turu yapabilirsiniz. Böylece adaları ve tarihi kalıntıları yakından görme fırsatı bulursunuz.
Bafa Gölü'ne aracınızla gidiyorsanız göl kıyısında masa sandalyenizi açıp manzaraya nazır keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ayrıca çevrede bulunan mekanlar da kahvaltı hizmeti sunuyor, onları da değerlendirebilirsiniz.
Bafa Gölünde gölden çıkarılan tatlı su balıklarından ya da Bodrumdan getirilen deniz balıklarından yiyebilirsiniz. Egenin meşhur zeytinyağlılarının tadına bakmayı unutmayın. Göl çevresinde bulunan restoranlardan birkaçı; Çeri Restoran, Kamil Dayının Yeri, Yalı Restaurant.
Göl kenarında konaklamak isterseniz burada hizmet veren otel ve pansiyonlar bulunuyor. Selenes Pansiyon, Silva Oliva Hotel, Agora Pansiyon tercih edebieceğiniz mekanlardan birkaç tanesi.
Bafa Gölünde kamp yapma imkanınız da bulunuyor. Çevrede bulunan kamp alanlarını tercih edebilirsiniz. Club Natura Bafa, Turgut restaurant&kamp kamp alanı olarak hizmet veriyor.
Bafa gölünde çok fazla vaktiniz yoksa, tek bir yer söyle deseniz Kapıkırı Köyü derim. Burada bulunan Herakleia Antik Kenti sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.
Göl üzerinde bulunan adalardaki tarihi manastırlar ve kiliseleri gezebilirsiniz. Yediler, Sytilos, Soteros, İkizce adalar, Menet adası, Kahve Asar adası manastırları görebileceğiniz yerler arasında. Zamanında Hristiyan keşişlerin yaşadığı prehistorik dönemden kalma mağaraları da mutlaka ziyaret edin.
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