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Gomis'ten Albayrak'a flaş cevap!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında yaptığı açıklamalara kısa bir cevap verdi. Gomis, sezonun devam ettiğini ve konuşacağı zamanın geleceğini söyledi.

Gomis'ten Albayrak'a flaş cevap!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Bafe Gomis hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Gomis'in Galatasaray'da para krizi yarattığını ve sözleşmesini uzatmak için 5 milyon euro istediğini iddia eden Albayrak, Fransız futbolcuyu "paragöz" olmakla suçladı.

Albayrak'ın açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Gomis ise hakkında söylenen sözler için "Sezon devam ediyor, konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Gomis'in kısa bir süre içerisinde kendisine ait Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapması ve Albayrak'ın iddialarına cevap vermesi bekleniyor.

(Sporx)

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Galatasaray Bafetimbi Gomis abdurrahim albayrak

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BECERİKSİZ ALBAYRAK.. KES SESİNİ KONUŞMA BECERİKSİZLİGİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN LAF KALABALIĞI YAPMA...
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