Bafetimbi Gomis, Al Hilal'den ayrıldı

Galatasaray forması altında 2017-18 sezonunda Süper Lig 'de gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan ardından Al-Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, takımından ayrıldı.

Al-Hilal ile 129 maça çıkan 96 gol atan Gomis'in adı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anılıyordu.

"HARİKA BİR HİKAYE"

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al Hilal ile olan sözleşmesinin sonlandığını açıkladı. Fransız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilmediğim bir ülke ve kültürde 3 yıl oldu. Harika bir hikaye. Bu ülkede yaşama ve Al Hilal için savaşma şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Birçok şampiyonluk kazandık. Birçok duyguyu beraber yaşadık" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR İDDİASI

Gomis'in ayrılığı sonrası flaş iddialar gündeme düştü. Fransız golcü için Süper Lig'den 3 takımın devrede olduğu ve transfer dönemi bitene kadar bu transferin biteceği aktarıldı.



