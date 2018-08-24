SPOR

Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2018 21:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Hilal transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Bafetimbi Gomis antrenmanda hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin akşam yaptığı idmanı ziyaret eden Gomis, teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız futbolcu, Galatasaray'a başarı diledi.

Alanya hazırlıkları sürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alan oyunlarında pas destek çalışması yapıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel çalışma gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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