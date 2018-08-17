SPOR

Bafetimbi Gomis'e "Altın Top" ödülü

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'e, "Altın Top" ödülü verdi.

Bafetimbi Gomis'e "Altın Top" ödülü

TPFD'den yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül takdimine dernek başkanı Hakan Ünsal, başkan yardımcısı Faruk Atalay, Galatasaray Yardımcı Antrenörü ve derneğin yönetim kurulu üyesi Ümit Davala'nın da hazır bulunduğu aktarıldı.

33 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon 29 kez fileleri havalandırarak, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Emre Akbaba, Galatasaray'daEmre Akbaba, Galatasaray'da
Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis altın top Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok

Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Bafetimbi Gomis'e "Altın Top" ödülü

Bafetimbi Gomis'e "Altın Top" ödülü

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!

Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!

Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!

Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.