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Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Haziran ayından beri süren Gomis krizine son noktayı koyuyor. Sarı kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'a satacağı iddia edildi.

Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!

Geçen sezon Süper Lig'i gol kralı kapatan Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için bir transfer iddiası daha geldi.

France Football'un iddiasına göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, 33 yaşındaki forvet için Galatasaray'a 11 milyon euro teklifte bulundu.

GOMIS'E YILLIK 6 MİLYON

Suudi Arabistan ekibinin Bafetimbi Gomis'e ise yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Fransız basını, geçen sezon 33 maçta 29 gol atan Gomis'in transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

(Sporx)

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Galatasaray Bafetimbi Gomis Al Hilal Riyad

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