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Bafetimbi Gomis'in gönderilmesinin sırrı ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fransoz golcü Bafetimbi Gomis'in sezon başında gönderilmesinin nedeni belli oldu.

Bafetimbi Gomis'in gönderilmesinin sırrı ortaya çıktı

Galatasaray forvet transferi yapamadıkça, Gomis olayı tekrar tekrar gündeme geliyor. Fransız golcüyle ilgili son iddia ise ilginç: Fatih Terim sezon başında kamptayken acilen başkanı çağırıyor. Başkan kampa geliyor. Tüm takım yemekte, Gomis ise takıma sırtı dönük tek başına yemek yiyor. Terim de, 'Bakın olay bu' diyor. Gomis’in ipini çekiyor. (FOTOSPOR)

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