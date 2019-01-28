Bafetimbi Gomis'in gönderilmesinin sırrı ortaya çıktı

Galatasaray forvet transferi yapamadıkça, Gomis olayı tekrar tekrar gündeme geliyor. Fransız golcüyle ilgili son iddia ise ilginç: Fatih Terim sezon başında kamptayken acilen başkanı çağırıyor. Başkan kampa geliyor. Tüm takım yemekte, Gomis ise takıma sırtı dönük tek başına yemek yiyor. Terim de, 'Bakın olay bu' diyor. Gomis’in ipini çekiyor. (FOTOSPOR)

