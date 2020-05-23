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Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.05.2020 21:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal Riyad, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek ismi belirledi.

Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme

Suudi Arabistan Ligi takıımlarından Al-Hilal Riyad, takımdan ayrılması beklenen Gomis'in yerine geçecek ismi buldu. Arap ekibi, Trabzonspor'un başarılı forveti Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek istiyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Hilal'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine gelecek isim Anthony Nwakaeme'yi oldu.

Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al-Hilal, Gomis'in sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda, yerine alternatif olarak Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

Haberde, 34 yaşındaki Fransız oyuncuya Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'nin talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili bir açıklama yapan Gomis ise şunları söylemişti:

"Al-Hilal Riyad'da olmaktan dolayı çok memnunum ve orada pek çok kupa kazandım. Şu anda Türkiye ligine geri dönmeyeceğim. Al-Hilal taraftarlarına her zaman en iyisini vermek ve zaferler kazanmak elimden geleni yapacağım. Bu konuda bize oldukça destek veriyorlar."

Öte yandan bu sezon 28 maçta sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, 19 gol ve 4 asist kaydetti. (AJANSSPOR)

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