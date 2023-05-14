Bafetimbi Gomis'in yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı! Galatasaray'dan büyük sürpriz...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve kadrosunu genişletmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GOMIS KARARI VERİLDİ

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis'in gelecek yıl takımda olup olmayacağı tartışılıyordu. Sarı - kırmızılı yönetimin Fransız golcüyle yeni kontrat imzalamayacağı ve arayışlara başladığı öğrenildi.

GÜNDEM: UMUT NAYİR

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın gündeminde yer alan isim Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Nayir...

GÖRÜŞME YAPILACAK

Aslan'ın, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 15 gollük bir oyun ortaya koyan Nayir için bonservisinin bulunduğu Eyüpspor ile görüşeceği kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, siyah - beyazlı kulüp sonrası Giresunspor'un yolunu tutmuştu.

