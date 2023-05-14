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Bafetimbi Gomis'in yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı! Galatasaray'dan büyük sürpriz...

14.05.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan da günden güne artıyor. En yakın rakiplerinin 5 puan önünde yer alan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı. Sarı - kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yola devam edilmeyeceği ve yıldız ismin yerine transfer listesine alınan oyuncunun ortaya çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis'in yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı! Galatasaray'dan büyük sürpriz...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve kadrosunu genişletmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GOMIS KARARI VERİLDİ

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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis'in gelecek yıl takımda olup olmayacağı tartışılıyordu. Sarı - kırmızılı yönetimin Fransız golcüyle yeni kontrat imzalamayacağı ve arayışlara başladığı öğrenildi.

GÜNDEM: UMUT NAYİR

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Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın gündeminde yer alan isim Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Nayir...

GÖRÜŞME YAPILACAK

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Aslan'ın, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 15 gollük bir oyun ortaya koyan Nayir için bonservisinin bulunduğu Eyüpspor ile görüşeceği kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, siyah - beyazlı kulüp sonrası Giresunspor'un yolunu tutmuştu.

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