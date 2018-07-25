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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a yeni zam talebi! 4.5 milyon...

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, yıllık ücretinin net 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a yeni zam talebi! 4.5 milyon...

Galatasaray ile Bafetimbi Gomis arasındaki ipler iyice gerildi. Sezon biter bitmez mevcut sözleşmesine zam isteyen ancak talebi kabul edilmeyince İsviçre kampında bu yüzden mutsuz görünen Fransız forvetin, 2 sene için sarı-kırmızılılardan net 9 milyon euro istediği belirlendi.

Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta attığı 29 golle önemli payı olan 33 yaşındaki golcü futbolcunun 3 milyon 350 bin euroluk net ücretinin 4.5 milyon euroya çıkarılmasını istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bunun üzerine geçtiğimiz günlerde futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temas kurarak, "Madem Çin'den, Arabistan'tan çok iyi teklifler alıyor. Gomis bunları değerlendirmekte özgür. Ama bu teklifler neden bize de gelmiyor?" çıkışını yapmıştı. Bu durum Galatasaray cephesinde Gomis'e ücret konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği şeklinde yorumlanmıştı. İsviçre'de mutsuz ve isteksiz görünen Gomis'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray'a transfer olurken 3 milyon 350 bin euroluk garanti ücretinin yanı sıra imza parası olarak 2.5 milyon euro alan Gomis, şampiyonluk primi olarak ise 200 bin euroyu cebine koymuştu. Gomis ayrıca puan primi olarak da 375 bin euro kazanmıştı. Bu ağır fatura karşısında yeni bir zammı uygun bulmayan sarı-kırmızılılar Gomis'e teklif gelmesi halinde satma kararı aldı. Satış için belirlenen rakamın 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

0.87 gol ortalaması

Bafetimbi Gomis Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 gol atarken maç başına 0,87 gol ortalaması tutturdu. Fransız forvet kupada ise oynadığı 5 maçta 3 gol atmıştı. Bu rakamlar aynı zamanda kendisinin en golcü sezonu rekorunu kırmasını sağladı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray gomis Spor Toto Süper Lig

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