SPOR

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2018 07:50 | Son Güncelleme

Süper Kupa'da Akhisarspor'a yenilen Galatasaray'da Fransız golcü Bafetimbi Gomis, maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Süper Kupa finalinde Akhisarspor'a karşı son penaltıyı kaçıran Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Bana güvenin, çok çalışacağım"

"Sezonun ilk kupasını size hediye edemediğim için gerçekten üzgünüm. Doğum günüm için hediye gibi olacaktı. Futbol Tanrıları farklı işlemesine karar verdi. Durumu kabul edip kazananı tebrik etmeliyiz. En çok sinirlenen benim. Bana güvenin, çok çalışacağım"

Finalde penaltı atışından yararlanamayan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da kullandığı 7 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray akhisarspor gomis süper kupa

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