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Bagajdan sarkan bir çift bacak görenler şaşırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan kişiyi görenler hem korktu hem şaşırdı.

Osmaniye Kadirli'de şehrin en işlek caddesi olan Andırın Caddesi üzerinde bir otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı şekilde sarkmış kişiyi görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kafası ve gövdesi otomobilin bagajında bacakları ise otomobilin dışına sarkmış kişi otomobil ile kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı.

DAHA SONRA HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Önce hareketsiz şekilde duran bacaklar daha sonra hareket edince arkadan gelen diğer araçlarda bulunanlarda rahat bir nefes aldı. Bagajdaki bacakların ilginç yolculuğu ise bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye bagaj bacak

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