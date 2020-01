Bağcılarlı Kung Fu’cular 19 ülke arasında şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi sporcuları, 19 ülkeden 960 sporcunun mücadele ettiği 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerini yenen Bağcılarlı Kung Fu’culardan 4’ü birinci olarak altın madalya kazandı.

“Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu” projesi kapsamında Ankara’da düzenlenen 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası düzenlendi. 19 ülkeden 960 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi’nden de 5 sporcu yer aldı.

6 gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Zorlu geçen mücadeleler sonucunda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları çok önemli başarı elde etti. Bağcılarlı 5 sporcudan Süleyman Ay, Rabia Andıç, Yunuscan Hergül, ve Faruk Andıç, birinci olarak aldın madalyayı almaya hak kazandı.

Bağcılarlılar her şeyin en güzelini hak ediyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sporcuları makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Çağırıcı “Bağcılarımızın gençleri sporda özellikle yetenekliler. Sporcularımız yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları bütün turnuvalarda dereceyle dönüyorlar. Biz de çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. Bağcılarlılar her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.