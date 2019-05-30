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Bağımlılık davranışları Ramazan’da değişiyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 30.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Ramazan ayı, bireylerin günlük rutinlerini büyük oranda etkiliyor. Sigara ve alkol kullanan kişiler, Ramazan ayı nedeniyle alışkanlıklarını değiştiriyor. “Bağımlılık davranışlarının bu ayda değişebiliyor olması önemli bir fırsat olarak görülmelidir” diyen Doç. Dr. Gül Eryılmaz, tıbbi destek ile bağımlılık tedavisi için önemli bir adım atılabileceğine dikkat çekiyor.

Bağımlılık davranışları Ramazan’da değişiyor!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gül Eryılmaz, Ramazan ayı dolayısı ile bağımlılık davranışlarına yön verilmesinin, bağımlılık ile mücadelede önemli bir adım olabileceğini kaydetti.

RAMAZAN AYI BAĞIMLILIK ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Ramazan ayının insan davranışının değişimini etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Beslenme alışkanlığı, ibadet etme alışkanlığı, uyku alışkanlığı vb. bakıldığında temelde değişimi zor olabilen alışkanlıkların değişimi sağlayabilmekte ve yeni düzen getirebilmektedir. Bütün bunların temel kaynağı sosyal ağ içinde manevi doyum ve ödülün getirdiği haz ve huzur olduğu düşünülebilir” diyerek,

“Alkol madde ve diğer davranışsal bağımlılıklar ve alışkanlıklarında değişimi bu bağlamda mümkündür. Zihinsel süreçler davranışlarımızı etkileyen en önemli biyolojik temelli mekanizmalardır. Bu mekanizmanın bu ay içerisinde farklı kodlanması bağımlılık alışkanlıklarını da değiştirebilir. Diğer yandan sosyal bir ağ içerisinde, başka insanların yardım etme isteğindeki artış; başkalarını anlama, tahammül etme ve maddi-manevi destek sağlama motivasyonu da önemlidir” şeklinde konuştu.

'1 AY ALKOL ALMAMAK, KİŞİNİN BAĞIMLI OLMADIĞINI GÖSTERMEZ'

“Ramazan ayı boyunca alkol tüketimi kimi hastalarda olmamaktadır; fakat alkol almaya ara veren bazı kişiler, Ramazan ayı biter bitmez yoğun bir biçimde alkol almaya devam etmektedir” diyen Doç. Dr. Gül Eryılmaz,

“Bu, sakıncalı bir durumdur. Ramazan ayı boyunca alkol almayan ve kendini alkol alma konusunda tutan bireyde, ‘Ben bu süreçte alkol almadan durduğuma göre alkol bağımlısı değilim’ inancı artmakta ve ‘Ben bir ay boyunca içmedim, bağımlı olsam duramazdım’ şeklinde yanlış bir yorum yapmalarına neden olmaktadır. Oysa Ramazan ayı biter bitmez bazen yoğun şekilde alkol alımı gerçekleşmektedir. Bağımlılık kriterlerine göre 1 ay alkol almamak, kişinin bağımlı olmadığını göstermez” diye konuştu.

'BAĞIMLILIK ALIŞKANLIKLARININ BU AYDA DEĞİŞEBİLMESİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Ramazan ayında psikolojik kaynakların artması bir fırsat olarak görülmesinde fayda var” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bağımlılık davranışlarının bu ayda değişebiliyor olması önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Aynı zamanda tıbbi destek alınarak bağımlılık tedavisinin belki de en önemli başlangıç aşaması için önemli olabilir.”

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Anahtar Kelimeler:
bağımlılık Ramazan

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