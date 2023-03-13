Bağımlılık tedavisi görmüştü! O halinden eser kalmadı... Cara Delevingne Oscar'a öyle bir geldi ki...

Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, geçen yıl uyuşturucu madde etkisindeyken çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Delevingne'nin günlerdir banyo yapmamış gibi görünen, hareketlerini kontrol edemez durumdaki hali gündeme bomba gibi düşmüştü.

Delevingne, verdiği röportajda, durumunun kötü olduğunu fark ettikten sonra, madde bağımlılığı tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

"Dışarı çıkıp dans etmek ve iyi vakit geçirmek, insanlarla derin sohbetler ve bağlantılar kurmak en sevdiğim şeylerden biri" diyen Delevingne dört aydır uyuşturucu madde kullanmıyor. Tterapi, yoga ve devam eden tedavinin yardımıyla iyileşen oyuncu ve model Oscar'a damga vurdu.

Hem ödül gecesine hem de partiye iddialı seçimlerle giren Cara hayranlarını heyecanlandırdı.

Cara Delevingne seksi görüntüsüyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.



