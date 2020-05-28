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Bağışıklık güçlendiren bitki çayı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bağışıklığınızı güçlü tutmak için süper bir bitki çayı demlemek ister misiniz? Soğuk algınlığı döneminde de hızlı iyileşmenize yardımcı olacak bu bitki çayını deneyin.

Bağışıklık güçlendiren bitki çayı tarifi

Mevsim geçişlerinde siz de soğuk algınlığı yaşıyorsanız doğal tariflerden faydalanarak hastalığı hafif bir şekilde atlatabilirsiniz. Özellikle enfeksiyonların kol gezdiği bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart.

Hastalıklara karşı meydan okuyan bu bitki çayı tarifi ile kendinizi çok daha sağlıklı ve dinç hissedeceksiniz. İşte bağışıklık güçlendiren bitki çayı tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER

1 bardak su
1 avuç ıhlamur
1 küçük parça taze zencefil
1 kabuk tarçın
2-3 adet tane karabiber
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Dilediğiniz miktarda limon dilimi

HAZIRLANIŞI

Suyu kaynatın.
Önce ıhlamuru, sonra diğer malzemeleri de ekleyip kapağı kapalı şekilde 5-6 dakika demlemeye bırakın.
Demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz. Ihlamur yerine ekinezya veya kuşburnu da tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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