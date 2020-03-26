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Bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendiren doğal içecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Virüs ve bakterilerden korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü olursa hastalıklardan korunmak, hafif atlatmak o kadar mümkün. Bunun için doğal yiyecek ve içeceklerden destek alabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendiren doğal içecek

Mor sebze ve meyvelerin bağışıklık güçlendirmede yeri oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenerek hastalıklara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Çok basit yöntemlerle hazırlayacağınız sağlık bombası içecek tarifimiz geliyor. Her gün bir bardak içerek hastalıklara karşı meydan okuyun!

MALZEMELER

2 adet orta boy pancar
Bir su bardağı yaban mersini
Bir su bardağı çilek

YAPILIŞI

İlk olarak pancarları yıkayın ve soyun.
Çileklerin sap kısımlarını ayıklayın ve yıkayın.
Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve afiyetle için.

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