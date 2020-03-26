Bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendiren doğal içecek

Mor sebze ve meyvelerin bağışıklık güçlendirmede yeri oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenerek hastalıklara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Çok basit yöntemlerle hazırlayacağınız sağlık bombası içecek tarifimiz geliyor. Her gün bir bardak içerek hastalıklara karşı meydan okuyun!

MALZEMELER

2 adet orta boy pancar

Bir su bardağı yaban mersini

Bir su bardağı çilek

YAPILIŞI

İlk olarak pancarları yıkayın ve soyun.

Çileklerin sap kısımlarını ayıklayın ve yıkayın.

Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve afiyetle için.



