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Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni"

17.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı stil yarışması ile adını duyuran Bahar Candan'ın yeni bir skandal ile gündemde. ‘Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın’ vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. ‘Seninle işim bitti’ diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Bahar Candan’ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı. ‘Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir’ diyen Bahar Candan, şikayetçi oldu.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni"

Fenomen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı. İkili tanıştığı sırada iddiaya göre Alparslan genç kadına, 'Sana bir marka yaratalım. Benim ünlü arkadaşlarım var. Senin ünlülerle reklamlarını yaparız. Benim fabrikalarım var' diyerek genç kadının numarasını aldı.

"GÖRÜNTÜLERİNİ ALDIM! REZİL EDECEĞİM SENİ"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ertesi gün Alparslan Candan'ı arayarak, 'Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı' ded. Teklifi kabul eden Bahar Candan, aynı akşam otele gitti. Şahsın kaldığı, 619 numaraları odaya gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Bahar Candan, gitmek istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti. Bir süre sonra Alparslan, 'görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim' dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Odadan çıkan Bahar Candan, gecenin ilerleyen saatlerinde karakola sığındı. Alparslan'ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğini ve şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Bahar Candan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bahar Candan
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